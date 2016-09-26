تزويد الجيش الروسي بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت

صرح مدير المجمع الصناعي الروسي «سلاح الصواريخ التكتيكية» بوريس أوبنوسوف أن روسيا تخطط لحيازة أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في بداية العشرينية المقبلة.

وقال أوبنوسوف في حديث لصحيفة «كوميرسانت» الروسية، نشر يوم الاثنين 26 أيلول، إن تطوير أسلحة تفوق سرعتها الصوت، سينعكس إيجابا على القطاعات العلمية الأخرى، بما في ذلك قطاع «الأيروديناميات»، وصناعة المحركات.

وأوضح أوبنوسوف أن المجمع يقوم بتعاون وثيق في هذا المجال مع أكاديمية العلوم الروسية، مشيراً إلى أن عددا من المشاريع والدراسات الواعدة المتعلقة بالصناعات الحربية قيد الإنجاز.