تزويد القرى والبلدات المحررة من الإرهاب في درعا بالدقيق والغاز

زودت محافظة درعا أمس المخابز في القرى والبلدات التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بمخصصاتها من الدقيق والغاز في إطار حرص الحكومة على تأمين مستلزمات الحياة اليومية فيها.

وأفادت مصادر بأن المحافظة وزعت الدقيق للأفران في قرى وبلدات الغارية الشرقية والجيزة والسهوة وغصم والكرك الشرقي وابطع والمسيفرة وداعل لتأمين الخبز للأهالي في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة والجهات المعنية لإعادة الحياة الطبيعية للمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، لافتة إلى أن المحافظة زودت بلدتي داعل وابطع بمخصصاتهما من مادة الغاز المنزلي.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة درعا بوتيرة متسارعة لإعادة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات التي تم تحريرها من الإرهاب من خلال عمليات إصلاح وبناء ما دمره الإرهاب وتأمين مقومات الحياة الطبيعية للأهالي فيها ولتشجيع من غادرها نتيجة الإرهاب على العودة إلى أرضه ومجتمعه وبدء حياة آمنة مستقرة فيها.