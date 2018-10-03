تزويد صحة حلب بدواء لعلاج مرضى التصلب اللويحي

ذكر مدير صحة حلب الدكتور زياد الحاج طه أن المديرية وبالتنسيق مع وزارة الصحة مستمرة بتأمين كل المستلزمات الطبية والأدوية خاصة للأمراض المزمنة وفق الإمكانات المتاحة وبشكل مجاني، مشيراً الى أنه تم تزويد المديرية بدواء جديد لعلاج مرضى التصلب اللويحي، منوها بأن هذا الدواء يعتبر من الأدوية الحديثة والمستخدمة عالمياً لعلاج مرضى التصلب اللويحي.‏

من جانبه الدكتور باسل سليمان مدير مشفى زاهي أزرق ورئيس لجنة مرض التصلب اللويحي أوضح أن الدواء الجديد “Trifluomid” يعتبر خياراً جديداً للمرضى الذين لا يحتملون العلاج التقليدي بالحقن.‏

وأضاف مدير المشفى: إن عيادة التصلب اللويحي في مشفى زاهي أزرق قد باشرت بتقديم هذا الدواء للمرضى وفق معايير طبية معتمدة إضافة إلى استمرار العيادة بتقديم الأدوية السابقة.‏