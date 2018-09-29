تزويد طائرات (ايل20) الروسية بأحدث تقنيات الحرب الإلكترونية

أعلن مستشار شركة التكنولوجيا الإلكترونية الروسية المصنعة لتقنيات التشويش الإلكتروني والإعاقة فلاديمير ميخييف أن الشركة ستزود طائرات الاستطلاع “إيل20” بأحدث وسائل الحرب الإلكترونية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ميخييف قوله: إن “طائرة (إيل20) مزودة بتقنية حماية الطائرة من الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف ولكنها ليست محمية من صواريخ أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى ولذلك فالشركة ستزودها بأحدث أجهزة التشويش على الصواريخ الهجومية”.

وأوضح ميخييف أن العاملين في الشركة يعملون على إنتاج تقنيات جديدة لحماية الطائرات من الصواريخ المضادة للطيران إلى جانب العمل على تحديث وتطوير ما تمت صناعته في السابق.

ويضم سلاح الجو الروسي 36 طائرة من طراز “إيل20”.

يشار إلى أن الشركة تنتج تكنولوجيا إلكترونية لأنظمة الإعاقة التشويشية من طراز فيتيبسك وبريزيدينت وخيبيني.