تزويد عمال شركة الصرف الصحي بلقاح التهاب الكبد الوبائي

نفذت دائرة الأمراض السارية بمديرية صحة اللاذقية بالتنسيق مع إدارة الشركة العامة للصرف الصحي حملة لقاح التهاب الكبد الوبائي لعمال الشركة العامة للصرف الصحي لتزويدهم بجرعة وقائية من لقاح التهاب الكبد الوبائي وذلك في المشفى الوطني.

وذكرت هالة قريعوش رئيسة اللجنة النقابية الرفيقة أن هذه الحملة تهدف لمتابعة الوضع الصحي للعاملين الذين يتعاملون مع مخلفات ونواتج الصرف الصحي وتحصينهم ضد الأمراض السارية ولفت فواز الكنج رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال المحافظة بأن الجرعة الثانية من اللقاح سيتم إعطائها للعاملين خلال شهر تشرين الثاني القادم بينما سيتم إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح خلال شهر نيسان من العام القادم2017.

وقد تم إجراء فحوصات عينية للعاملين قبل تزويدهم باللقاح وذلك للتأكد من سلامتهم الصحية.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد