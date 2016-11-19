تزويد مقاتلات حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف بـ”غيفسيت”

أعلن مصدر صناعي عسكري روسي اليوم عن تزويد المقاتلات التي تنطلق من حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” بجهاز تصويب يمتلك قدرة متميزة على توجيه القنابل إلى الأهداف المحددة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المصدر الذي لم تكشف هويته قوله أنه: «تم تجهيز عدد كبير من مقاتلات “سوخوي 33” الموجودة على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” بجهاز الحاسوب الخاص المعروف باسم “غيفيست”»، مشيرا إلى أن “الجهاز المذكور يتيح استخدام القنابل غير الموجهة في ضرب الأهداف بدقة عالية كما لو كانت قنابل موجهة”.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن: «القوات الروسية المشاركة في الحرب على التنظيمات الإرهابية التكفيرية بدأت بمشاركة حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف الموجودة قبالة السواحل السورية شن ضربات مكثفة على مواقع تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” في سورية».