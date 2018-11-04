تسارع التنفيذ في سد الشيخ حسن بريف اللاذقية

تتواصل أعمال تنفيذ سد الشيخ حسن في ريف اللاذقية الشمالي بمنطقة رأس البسيط بوتيرة متسارعة نظرا لأهميته في توفير مورد دائم لمياه الشرب لأهالي المنطقة فضلا عن مياه الري.

وقال المهندس فراس حيدر مدير الشؤون الفنية بمديرية الموارد المائية أن الأعمال في المشروع بدأت كمرحلة أولى في تحويل مجرى نهر الشيخ حسن إلى قناة ترابية للمباشرة بإنجاز قناة نفقية صندوقية من البيتون لقناة المفيض والتي تتالف من عدة أجزاء منها قاعدة البرج وحوض الانتشار والتهدئة في نهاية المسار وتم تنفيذ جميع أجزائها عدا قطعتين تقعان فوق محور النواة الغضارية وتحتاجان لإجراءات فنية لتنفيذهما.

وأشار حيدر إلى أنه تم تجهيز مقالع الصخر والغضار وتسليمها لمؤسسة الإسكان العسكرية الجهة المنفذة للمشروع كمرحلة ثانية من الأعمال حيث تم إعداد قاعدة انتاجية تتضمن كسارات وعفاسات وكازية لدعم الآليات.

وبين المهندس حيدر أن الأعمال بالمشروع انتقلت مع قرب الانتهاء من القناة النفقية الصندوقية التي سيتم تحويل مجرى النهر إليها للمباشرة بإجراءات تنفيذ السد الركامي التي تتضمن انجاز بلاطات وآبار الحقن بشكل أولي وتعمل المؤسسة بحفارتين وحقانتين للإسراع بانجاز هذه الأعمال والتي أصبحت جاهزة لصب البيتون.

ولفت حيدر إلى أنه تم إنجاز 60 بالمئة من السدة التحويلية وعند إنجازها سيتم تحويل المياه إليها والمباشرة بإنجاز الجسم الأساسي للسد والردميات.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للسد نحو 1ر6 مليارات ليرة سورية ويخزن وفقا للمهندس حيدر نحو 776ر1 مليون متر مكعب من المياه والحجم المفيد للتخزين يصل إلى 616ر1 مليون متر مكعب وهو يستهدف بشكل أساسي تأمين مياه الشرب لنحو 300 ألف نسمة مع إمكانية إرواء 300 هكتار من الأراضي الزراعية.

ويبلغ ارتفاع جسم السد 70ر53 مترا ويتم تأمين مياه الشرب والري عبر مأخذ يعطي غزارة تقدر بـ 370 ليترا بالثانية في أي لحظة من السنة يتم توزيعها بين مياه الشرب والري حسب الحاجة.

ونهر الشيح حسن دائم الجريان مياهه نقية ويتم سحب عينات منه لمراقبتها في مخبر مكافحة التلوث بالهيئة العامة للموارد المائية، كما تتم مراقبة جريانه بشكل دائم وفقا للمهندس حيدر.

مدير جهاز الإشراف في المشروع المهندس محسن محمود بين أن الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا تتركز في تجهيز ردميات السدة التحويلية وصب بيتون قناة المفيض وإجراءات لضبط الأساسات بأعمال الحقن، لافتا إلى أن الهدف من السدة البيتونية التحويلية تحويل مجرى النهر إلى القناة البيتونية للقيام بأعمال ردميات جسم السد.