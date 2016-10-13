تستمر أربعة أيام.. حملة تأهيل لمنطقة جسر السيد الرئيس ونهر بردى

انطلاقاً من دور الشباب السوري في بناء بلده وتجميله وضمن فعاليات يوم السياحة العالمي بدأ فريق دمشق2020 التطوعي حملة تأهيل لمنطقة جسر السيد الرئيس تستمر لأربعة أيام.

وبين زكريا أبو سمير أحد مؤسسي مشروع دمشق 2020 ومدير العلاقات العامة، أن الفعالية اليوم تأتي بالتنسيق مع وزارة السياحة ومحافظة دمشق وعدد من الشركات المساهمة، وتهدف إلى إزالة التلوث البصري عبر عمليات طلاء للأعمدة وغرس شجيرات بمشاركة نحو 80 متطوعا اليوم و150 متطوعا ليوم الغد للمشاركة في طلاء ما يقارب 1600 متر مربع، موضحاً أن ختام الحملة سيكون عبر مشاركة جميع المتطوعين في تنظيف مجرى نهر بردى.

عدد من المتطوعين لفتوا إلى أن الحملة هي دعوة للجميع للحفاظ على الممتلكات العامة وتزيينها لتعود مزدهرة سياحياً.

وتأتي مشاركات العديد من الفرق التطوعية ضمن شعار السياحة للجميع الذي أطلقته وزارة السياحة وتنظم فعاليات سياحية واجتماعية وثقافية متنوعة.