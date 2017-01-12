تسجيل صوتي «مُسرب» لوزير الخارجية الأمريكية

أخذ تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقائه مع عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة حول دعم بلاده لتنظيم “داعش” الإرهابي لإسقاط الدولة السورية صدى واسعاً في الأوساط الإعلامية الدولية.

وكان موقع “WND” الأمريكي كشف أن التسجيل تم تسريبه لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وتم نشره بداية العام الحالي.

وأعرب كيري خلال التسجيل عن “إحباطه” بسبب عدم تمكنه من إسقاط الدولة السورية، موضحاً أن واشنطن “كانت تراهن على قوة داعش” في تحقيق ذلك.

ولا يحمل ما أعلنه الوزير الأمريكي عن دعم واشنطن لتنظيم “داعش” الإرهابي جديداً فالولايات المتحدة هي التي أنشأت تنظيم “القاعدة” الإرهابي في ثمانينيات القرن الماضي واعتمدت عليه في استهدافها الاتحاد السوفييتي السابق في أفغانستان وتعاونت مع نظام بنى سعود لتحقيق هذا الهدف قبل أن ينقلب إرهابيو القاعدة عليها ويستهدفوها في هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.

ويرى مراقبون أن هدف كيري من الحديث عن دعم بلاده لـ “داعش” لإسقاط الدولة السورية أمام متزعمي مجموعات إرهابية مسلحة هو الاستمرار باستثمارهم كأداة في الحرب الإرهابية على سورية.