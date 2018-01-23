تسرب بالغاز يسبب إجلاء 1450 شخصاً في بريطانيا

حسب “رويترز”، قالت فرقة الإطفاء في لندن إن تسرباً “كبيراً” للغاز حدث في شارع كريفن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني، ما دفع الشرطة لإجلاء المئات من فندق وملهى ليلى.

وقالت فرقة الإطفاء: “جرى إجلاء نحو 1450 شخصاً من فندق وملهى قريبين”، مضيفة أن أفراد الإطفاء يساعدون الشرطة عند الخط الرئيسي للغاز الذي حدث منه التسرب، ​وأغلقت محطة السكك الحديدية الرئيسية في المنطقة.

ووصف شهود العيان ما حدث بقولهم إنه تم إخلاء الملهى الليلي من ضيفه، كما تم نقل سكان الفندق إلى أماكن سكنية طارئة، حسب “shropshire star”.

وقال قوات الإطفاء إنه تم استدعاؤهم إلى المنطقة، بعد اكتشاف مستويات عالية من الغاز الطبيعي في المنطقة، ​وتم إغلاق طريق سترلااند الرئيسي المؤدي إلى لندن، ووضع كردونا حتى يحل مهندسو الشبكة تسرب الغاز.