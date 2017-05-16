تسرب غاز مسيلاُ للدموع في مطار شونفيلد الألماني

أخلت السلطات الألمانية اليوم إحدى صالات مطار شونفيلد في العاصمة برلين بعد انتشار غاز يشتبه بأنه غاز مسيل للدموع.

ونقلت “رويترز” عن الهيئة المشغلة للمطار قولها على موقع تويتر ” تم إخلاء الصالة “دي” في المطار بسبب انتشار ما يشتبه بأنه غاز مسيل للدموع وتقوم فرق الإطفاء حالياً بتهوية المبنى” دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن مطار شونفيلد هو ثاني أكبر مطار في برلين ويقع إلى الجنوب الشرقي منها.

وكانت السلطات الألمانية اضطرت إلى إخلاء مطار هامبورغ في شباط الماضي وإلغاء عدد من الرحلات إثر تسرب مادة كيميائية أدت إلى إصابة نحو “50” شخصا بمشاكل في التنفس وتهيج في العيون.