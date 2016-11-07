تسع فرق سوريةستشارك في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي في الهند

بمشاركة تسعة فرق سورية تقام في العاصمة الهندية نيودلهي مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي في الفترة بين 24 و 28 من الشهر الجاري.

وأوضح الممثل الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي الدكتور مهيب النقري أن 50 مشاركا سيمثلون الفريق السوري في الأولمبياد يشكلون الفرق التسعة التي كانت حصلت على المراتب الأولى في المسابقة الوطنية التي أقيمت نهاية تموز الماضي.

ولفت الدكتور النقري إلى أن الفرق المتأهلة هي من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمركز الوطني للمتميزين والمدرسة الوطنية الخاصة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

يذكر أن سورية حصلت في مشاركتها الأخيرة بأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2014 في روسيا على المرتبة الخامسة على مستوى العالم.