تسلم البحرية الروسية دفعة جديدة من مقاتلات «سو- 30 إس إم»

سلم مصنع “إركوتسك” الروسي للطائرات الاثنين تشرين الثاني دفعة جديدة من مقاتلات «سو- 30 إس إم» متعدة المهام للطيران البحري التابع للأسطول البحري الحربي الروسي.

وقال الناطق الرسمي باسم الأسطول، العقيد البحري إيغور ديغالو: «جرت في مطار مصنع إيركوتسك للطائرات مراسم تسليم دفعة جديدة من طائرات “سو-30 إس إم” لطياري الفوج البحري، بقرار من قيادة الطيران الحربي الروسي، وأطلق اسم إركوتسك على إحدى المقاتلات الجديدة».

وتنتج طائرات «سو-30 إس إم» داخل مصنع إركوتسك، ووفقا للعقد المبرم مع وزارة الدفاع، فإنه ومن المقرر أن تسلم 88 مقاتلة للقوات الجوية الفضائية الروسية قبل عام 2018، بالإضافة إلى 28 للطيران البحري.

يذكر أن مقاتلة «سو-30 إس إم» هي طائرة ذات قدرة عالية على المناورة من الجيل الرابع المحدث، وتجمع بين وظائف المقاتلة والقاذفة وطائرة الهجوم.