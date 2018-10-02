تسليم صناديق شراء محصول التفاح

طرطوس- البعث

بدأت السورية للتجارة باستجرار موسم التفاح من المزارعين بعد أن قامت بتسليمهم الصناديق المخصّصة لنقل المحصول وتسليمها للجمعيات الفلاحية، على أن تقوم هذه الجمعيات بتسليمها للمزارعين في أماكن إنتاج المادة وحسب الحاجة.

وبحسب علي سليمان مدير فرع السورية للتجارة فإن المؤسسة قامت بإرسال أسطولها من السيارات إلى الحقول لاستلام المحصول عن طريق اللجان المشكلة من المؤسسة واتحاد الفلاحين، والتي قامت بتنظيم استمارات خاصة بعمليات الاستلام تبيّن الكمية المسلمة والنوع والتصنيف، وكذلك السعر. وبناءً على عمل اللجنة ستقوم المؤسسة بتسليم المزارعين شيكات مصرفية لاستلام قيمة المحصول بشكل مباشر ودون أي عناء، الأمر الذي من شأنه تخفيف الكثير من الأعباء المادية والجهد الذي يتحمّله المزارع والتخفيف من خسائره جراء الضرر الكبير الذي تعرّض له خلال هذا العام.

يُذكر أن الإنتاج الحالي للمحصول بحسب الزراعة يُقدّر بأكثر من 23 ألف طن.