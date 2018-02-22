تسويات قانونية لـ 92 بئرا ارتوازية مخالفة في حماة

أجرت مديرية الموارد المائية بمحافظة حماة تسويات قانونية لـ 92 بئرا من الآبار الارتوازية المستثمرة دون ترخيص والمعتمدة بقوائم الحصر لعام 2001 وذلك وفق الشروط والمحددات التي وضعتها وزارة الموارد المائية.

وبين مدير الموارد المائية أزهر أزهر أن من شروط التسوية أن تكون الآبار واردة في قوائم الحصر لعام 2001 وبشرط أن تكون المساحة الواقعة في زمام البئر مجهزة بشبكة ري حديث فضلا عن إحضار بيان عقاري ومخطط مساحي.

وأضاف أزهر: أن المديرية مستمرة باستقبال طلبات تسوية الآبار الارتوازية المستثمرة وغير المرخصة في المحافظة والبالغ عددها نحو 10 آلاف بئر داعيا أصحابها لاغتنام هذه الفرصة لما لذلك من أهمية ومنعكسات إيجابية على استقرارهم والمردود الإنتاجي في أراضيهم.

ويبلغ عدد الآبار المرخصة في المحافظة نحو 9800 بئر.

وفيما يتعلق بنسب تخزين السدود السطحية في المحافظة خلال الفترة الحالية أشار أزهر إلى أن كميات المياه التي يحتجزها سد الرستن حتى اليوم بلغت 35 مليون متر مكعب وفي سد محردة 12 مليون متر مكعب.