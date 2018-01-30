تسوية أوضاع أكثر من 750 في مركز استقطاب الحسكة حتى الآن

يواصل مركز الاستقطاب في محافظة الحسكة عمليات تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية حيث بلغت حصيلة من تمت تسوية أوضاعهم حتى اليوم 778 شخصا من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من بعض التشكيلات العسكرية وذلك عبر لجنة مركز الاستقطاب في المحافظة.

وقال مصدر في اللجنة : اللجنة مستمرة في استقبال المواطنين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين الراغبين بتسوية أوضاعهم مبينا أن عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم بلغ حتى تاريخه 778 شخصا في الحسكة والقامشلي”.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة تزود الذين يراجعونها بوثائق للالتحاق بالتشكيلات العسكرية المنتشرة في محافظة الحسكة, داعيا جميع الفعاليات الاجتماعية والدينية للإسهام بفعالية لاستقطاب الراغبين بتسوية أوضاعهم لإعادتهم إلى مجتمعهم وممارسة حياتهم الطبيعية في وطنهم.

وأحدثت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مؤخرا عددا من مراكز الاستقطاب في محافظات الحسكة وحمص والرقة ودير الزور لإفساح المجال أمام المكلفين الذين تخلفوا عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو الفارين منها والراغبين في تسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأخذ دورهم بجانب رفاقهم في الدفاع عن الوطن.