تسوية أوضاع الطلاب المنقطعين عن الدراسة في جامعة الفرات بالحسكة

بدأ فرع جامعة الفرات في الحسكة اليوم باستقبال الطلاب المنقطعين عن الدوام لإعادتهم إلى الدراسة في الكليات الجامعية بمدينة الحسكة.

وأوضح مدير فرع جامعة الفرات الدكتور نجم الحميدي أنه يتم استقبال الطلاب المقبولين للدراسة في التعليم النظامي بالكليات الجامعية والمنقطعين عن الدراسة لأي سبب. أو الذين لم يتمكنوا من التقدم للمفاضلة من حملة الشهادات الثانوية اعتبارا من العام الدراسي 2010-2011 ولغاية العام 2016-،2017 مبينا أن عمليات التسجيل تستمر حتى نهاية الشهر القادم.

ويدرس في التعليم النظامي بكليات جامعة الفرات في مدينة الحسكة نحو 30 ألف طالب وطالبة في ثماني كليات.