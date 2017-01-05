تسوية أوضاع نحو 200 مسلح بريف دمشق الجنوبي الغربي بموجب مرسوم العفو

تمت اليوم تسوية أوضاع عشرات المسلحين في عدد من قرى وبلدات ريف دمشق الجنوبي الغربي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة في إطار المصالحات المحلية.

وأفاد موفد سانا إلى ريف دمشق بأن “نحو 200 مسلح من أهالي قرى وبلدات بيت سابر وبيت تيما وسعسع الغربية وحسنو وكفر حور بريف دمشق الغربي سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتمت تسوية أوضاعهم بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن واستقراره”.

وأكدت وزارة العدل أمس تسوية أوضاع أكثر من 4746 شخصا خلال العام الماضي في إطار المصالحات المحلية ووفقا للقوانين النافذة ومرسوم العفو رقم 15 ولا سيما في عدد من بلدات وقرى ريف دمشق بهدف إخلائها من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

ونص مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.