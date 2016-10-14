تسيسكا يتخطى أوفا ويعتلي مؤقتا صدارة الدوري الروسي

اعتلى تسيسكا موسكو صدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم “مؤقتا” بعد فوزه على ضيفه أوفا 1-0 الجمعة 14 تشرين الأول في افتتاح المرحلة العاشرة من المسابقة.

ورفع تسيسكا رصيده إلى 21 نقطة لينقل الضغط إلى صاحبي المركز الثاني سبارتاك (19 نقطة) الذي يقابل روستوف، وزينيت (19 نقطة) الذي يحل ضيفا على أورال.

ويدين تسيسكا بالفضل إلى لاعبه فاسيلي بيريزوتسكي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.18)، ليتجمد رصيد أوفا عند النقطة 12 في المركز التاسع.

وتستكمل المرحلة غدا حيث يلعب أمكار مع لوكوموتيف موسكو، وروبين قازان مع كريليا، وسبارتاك موسكو مع روستوف، بينما يلعب الأحد أورال مع زينيت، وأورينبورغ مع توم، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء آنجي مخاتشكالا مع تيريك.