تسيسكا يستضيف ليفركوزن في لقاء الفرصة الأخيرة

سيحاول فريق تسيسكا موسكو الروسي لتحقيق أول انتصار له في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما يستضيف نادي باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء 22 تشرين الثاني.

وسيسعى الفريق الروسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق أول انتصار له في المجموعة الخامسة، والظفر بثلاث نقاط ثمينة، قد تنعش حظوظه في بلوغ الدور المقبل للبطولة الأغلى أوروبيا، أو على الأقل احتلال المركز الثالث في مجموعته، الذي سيمكنه من التأهل إلى الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحقق تسيسكا موسكو الذي استعاد نغمة الفوز في الدوري المحلي في الجولة الماضية، نتائج متواضعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فعلى الرغم من البداية المشجعة في مباراته الأولى ضمن المجموعة الخامسة، بتحقيقه لتعادل مثير أمام مضيفه باير ليفركوزن (2-2)، فقد سقط الفريق على ملعبه في الجولة الثانية أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي (0-1)، وواصل تسيسكا ترنحه في الجولة الثالثة، عندما اكتفي بنتيجة التعادل الإيجابي على ملعبه أمام ضيفه موناكو الفرنسي (1-1)، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية من مضيفه موناكو (0-3) في الجولة الماضية.

ولن تكون مهمة تسيسكا سهلة في الجولة الخامسة أمام ليفركوزن، الذي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة، لتقوية حظوظه في بلوغ الدور المقبل لدوري أبطال أوروبا.

ضمن نفس المجموعة، سيحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفا على موناكو الفرنسي، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا لتصدر هذه المجموعة ومواصلة المشوار في البطولة.

ويتصدر موناكو ترتيب المجموعة الخامسة، بعد إجراء أربع جولات، بثماني نقاط، بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، يليهما توتنهام في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يتذيل تسيسكا سلم ترتيب هذه المجموعة بنقطتين.