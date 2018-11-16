تشديد الرقابة التموينية على حركة الأسواق

الحسكة- إسماعيل مطر

ناقش أعضاء مجلس محافظة الحسكة في دورته العادية السادسة ضرورة تأمين مستلزمات العملية الزراعية للموسم الشتوي الحالي من أسمدة وبذار ومحروقات، وتشجيع الفلاحين والمنتجين على الزراعة المبكرة، ولاسيما في ظل هطول الأمطار في الفترة الأخيرة. كما دعا الحضور إلى تأمين القاعات التعليمية الصفية ومعالجة حالة الاكتظاظ، في ظل تزايد أعداد الطلاب والتلاميذ في مدينتي الحسكة والقامشلي، وتأمين الكتاب المدرسي ومادة المازوت وتشغيل مركز هاتف الجوادية، والعمل على تخفيض تذاكر الطيران والبولمانات من القامشلي إلى دمشق وبالعكس، والعمل على إجراء صيانة سريعة للمركز الثقافي العربي بالقامشلي والذي تُقدّر تكلفة صيانته بحدود 150 مليون ليرة. وثمّن الأعضاء الدور الكبير للجهات الحكومية والحزبية لإحداث مركز اللؤلؤة الطبي وسط مدينة الحسكة لما يقدمه من خدمات طبية وإسعافية للمرضى، وتنظيم الريّات للفلاحين للموسم الشتوي من سد الشهيد باسل الأسد. وطالب المجتمعون بمراقبة الأسعار ومحاسبة المحتكرين وزيادة دوريات التموين. من جهته أكد الرفيق تركي عزيز حسن أمين فرع الحزب على الدور الكبير لأعضاء مجلس المحافظة في نقل الهموم والمنغصات للمواطنين إلى أعمال مجلس المحافظة والعمل على تذليلها، في وقت أشار المحافظ اللواء جايز الحمود الموسى إلى دور الدوائر الرسمية في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن الإمكانيات المتوفرة، من خلال الإشراف المباشر على عمل المراكز الطبية والمشافي الحكومية، وتفعيل دور الرقابة التموينية على حركة الأسواق والمخابز والصيدليات.