تشرين الجاري.. بدء تبادل الحمضيات السورية بالموز اللبناني

بين مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي أن المديريات المعنية بالوزارة تقوم حالياً بوضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنفيذ المقترح الذي ينص على استيراد واحد كيلو غرام من الموز اللبناني مقابل تصدير خمسة كيلو غرامات من الحمضيات السورية على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من شهر تشرين الثاني الجاري ولغاية شهر نيسان من العام القادم. مشيرا ان وضع الاسس جاء بعد أن وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص استيراد مادة الموز من لبنان مقابل تصدير الحمضيات..

وأكد الدالي أن هذا المقترح سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني..