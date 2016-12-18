تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل مراسيم تشكيل حكومة سعد الحريري.

وتم تسمية سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء وغسان حاصبايني وزيراً صحة، مروان حمادة وزيراً التربية، طلال ارسلان وزيراً للمهجرين، غازي زعير وزيراً للزراعة، ميشال فرعون وزير دولة، علي قانصو وزير دولة ، علي حسن خليل وزيراً للمالية ، محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، جان اوغاسبيان وزير الدولة، يعقوب الصراف وزيراً للدفاع، جبران باسيل وزيرا للخارجية، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، سليم جريصاتي وزير للعدل، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية، محمد كبارة وزيراً للعمل، أيمن شقير وزير الدولة ، جمال الجراح وزيراً للاتصالات، طلال المرعبي وزير دولة، غطاس خوري وزيراً للثقافة، بيار رفول وزير دولة، نقولا تويني وزير دولة، بيار بو عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، طارق الخطيب وزيراً للبيئة، سيزار أبو خليل وزير طاقة والمياه، رائد الخوري وزيراً للاقتصاد والتجارة،عناية عز الدين وزير دولة.