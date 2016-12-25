تشكيل لجنة تحقيق حكومية للكشف عن ملابسات الطائرة /تو 154/ قرب سوتشي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لذوي ضحايا طائرة الركاب /تو 154/ التي تحطمت صباح اليوم قرب سوتشي جنوب روسيا.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن بوتين أوعز لرئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بتشكيل لجنة تحقيق حكومية بهدف الكشف عن ملابسات سقوط الطائرة بينما أعلن موقع الحكومة الروسية أن ميدفيديف كلف وزير النقل مكسيم سوكولوف ترؤءس اللجنة الحكومية التي ستضم ممثلين من كل الإدارات الرئيسية.

وأشار الموقع إلى أن وزير النقل توجه إلى سوتشي للبدء في اجراء التحقيقات.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف أعلن صباح اليوم أن الرئيس بوتين أبلغ باختفاء الطائرة وأنه يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطوارئ في حين عقد وزير الدفاع سيرغي شويغو اجتماعا طارئا عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين في الوزارة بهدف تنسيق عمليات البحث.

إلى ذلك أفاد مصدر في وزارة الطوارئء الروسية بالعثور على جثث خمس من ضحايا حادث الطائرة وعلى أجزاء من هيكلها بينما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف إلى أن عملية البحث في المنطقة مستمرة بمشاركة 4 سفن و5 مروحيات فضلا عن طائرات مسيرة.

بدوره أوضح مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة تحطمت بعد 7 دقائق من إقلاعها في منطقة تبعد 5 كيلومترات عن سوتشي باتجاه مدينة أنابا مضيفا.. إن حطام الطائرة مبعثر على مسافة نحو 5ر1 كيلومتر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم فقدان طائرة ركاب من طراز /تو 154/ تقل على متنها 92 شخصا بعد دقائق على اقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي إن “الطائرة اختفت من على شاشات الرادارات بعد 20 دقيقة على اقلاعها من مطار سوتشى أدلر” مضيفا أن الطائرة التي كانت متجهة إلى سورية تقل على متنها 84 راكبا اضافة الى 8 هم أفراد الطاقم ومن بين الركاب رئيس إدارة الثقافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنطون غوبانكوف والناشطة الاجتماعية الروسية الشهيرة يليزافيتا غلينكا المعروفة ب/الطبيبة ليزا/ و/68/ موسيقيا من فرقة الكسندروف و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية القناة الاولى و/ان تى فى/ و /زفيزدا//.

وفي سياق متصل قال مصدر فى وزارة الطوارئ الروسية إن المعطيات الاولية تشير الى أن تحطم الطائرة نجم عن مشكلة تقنية أثناء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من اصلاحها// في حين استبعد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسى فيكتور أوزيروف أن يكون السبب وراء تحطم الطائرة “عملا ارهابيا” وقال إن “السبب ربما يكون خللا فنيا أو خطأ فى الطيران”.