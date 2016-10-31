تشكيل لجنة لمراجعة أحكام قانونى القروض وإحداث المحاكم المصرفي

اصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد قرارا اليوم يتضمن تشكيل لجنة برئاسة القاضى ماهر العلبى رئيس محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق، مهمتها مراجعة أحكام القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2014/11/5 الخاص بالقروض والتسهيلات والائتمانية والقانون رقم 21 الصادر بتاريخ /5/11/ 2014/ المتعلق باحداث المحاكم المصرفية، بما يوءدي الى مزيد من التفعيل لعمل المحاكم المصرفية وتأمين متطلبات المرونة في تحصيل الديون المتعثرة.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من القاضي حسام الدين رحمون رئيس محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق، والقاضي ربيع زهر الدين المستشار في مجلس الدولة، والقاضي مازن اقبيق قاضي محكمة البداية المصرفية بدمشق، ومجدي أبو فخر ممثلا عن مصرف سورية المركزي، واياد الكفرى ممثلا عن المصرف التجاري، على أن تنجز عملها خلال عشرة أيام على الاكثر.