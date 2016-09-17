تشوركين: إلغاء جلسة مجلس الأمن لرفض واشنطن نشر تفاصيل نظام التهدئة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول سورية التي كان مقررا عقدها اليوم ألغيت بسبب رفض واشنطن نشر تفاصيل نظام التهدئة.

وذكر موقع روسيا اليوم أن تشوركين استبعد توصل مجلس الأمن لقرار يدعم الاتفاق الروسي الأمريكي بخصوص التهدئة لإحجام واشنطن عن نشره.

وأوضح تشوركين أن اجتماع فريق الدعم الدولي لسورية سيعقد في نيويورك في 20 أيلول الجاري مشيرا إلى لقاء مرتقب لوزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهتها ذكرت وكالة فرانس برس أنه كان من المقرر أن يقدم المندوبان الروسي والأمريكي خلال اجتماع مجلس الامن تفاصيل حول الاتفاق المشترك الذي ينص على وقت الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الانسانية والقيام بعمليات مشتركة ضد إرهابيي “داعش” و”النصرة” في سورية واستئناف عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية.

وتطالب روسيا بإعلان مضمون الاتفاق مع الولايات المتحدة حول سورية وتبنيه على شكل قرار في مجلس الامن بهدف منع أي تفسيرات أو تأويلات خاطئة له أو تراجع واشنطن عنه.

وتوصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق جديد حول الازمة فى سورية بعد مفاوضات طويلة بين خبراء البلدين السياسيين والعسكريين في جنيف ينص على وقف الأعمال القتالية دون أن يشمل تنظيمي “داعش” و”النصرة” والفصل بين الإرهابيين وما تسمى “المعارضة” وتحديد المناطق التى سيتم فيها ضرب الإرهابيين من قبل الطيران الروسي والأميركي وإنشاء مركز مشترك لتنسيق الضربات واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة في سورية.