تشوركين: إنتاج «داعش» للأسلحة الكيميائية يبرز أهمية المبادرة الروسية في سورية

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن قدرة تنظيم “داعش” الإرهابي على تصنيع وانتاج أسلحة كيميائية تبرز أهمية الأخذ بالمبادرة الروسية لوضع معاهدة دولية بشأن مواجهة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.

وقال تشوركين أمس أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي ” هناك أدلة على أن الإرهابيين تمكنوا من الحصول على التكنولوجيا والبنى التحتية لتصنيع أسلحة كيميائية” مضيفا أن “توافر منشات انتاج الأسلحة الكيميائية لتنظيم داعش وخطر انتشارها في أنحاء المنطقة يشكل برهانا ملموسا على ضرورة الاخذ بالمبادرة الروسية لوضع معاهدة دولية لمواجهة أعمال الارهاب الكيميائي والبيولوجي”.

وتابع أن ” خطر الارهاب الكيميائي والبيولوجي بدأ يأخذ طابعا عابرا للحدود بشكل متزايد كما أن مهمة تعزيز الكفاح ضد اعمال الإرهاب باتت ذات أولوية ” لافتا إلى أن “قرار الامم المتحدة 1540 القاضي بمنع وقوع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في ايدي لاعبين لا ينتمون للحكومات لم يعد كافيا”.

وقال.. ” من الواضح أن الفهم التقليدي لتعابير الحد من ونزع الأسلحة ومنع انتشارها تآكل شيئا فشيئا ما يستدعي اتخاذ اجراءات جديدة مضادة للارهاب.. وروسيا اقترحت وضع مسودة معاهدة بشان الكفاح ضد الإرهاب الكيميائي والبيولوجي في مؤتمر نزع الاسلحة الذي عقد في جنيف في اذار من العام الماضي”.

وأشار السفير الروسي إلى ضرورة أن تتضمن الاتفاقية بندا يتعلق بتجريم الأفعال التي تقع تحت ولايتها القانونية وتحديد هذه الصلاحيات القانونية وضمان اتخاذ رد قانوني مناسب وتنفيذ مبدأ ” إما التسليم او التقديم للمحاكمة ” بحق المخالفين.