تشوركين: اقتراح فرنسا حول حلب غير واقعي ومرفوض

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الاقتراح الفرنسي حول حلب غير واقعي.

وقال تشوركين خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أمس بناء على طلب فرنسي بهدف بحث نشر مراقبين دوليين في حلب.. “إن المقترحات الفرنسية المطروحة على مجلس الأمن تثير تساؤلات فنشر مراقبين دوليين في مدينة حلب يستغرق أسابيع”.

وجدد تشوركين التأكيد على أنه لا بديل من التسوية السياسية القائمة على الحوار الذي يشمل جميع الأطراف السورية بالتزامن مع ضمان وقف الأعمال القتالية ومنح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية والاستمرار بمحاربة الإرهاب.

وكان دبلوماسيون فرنسيون كشفوا أمس عن مسودة مشروع قرار جديد ستقدمه باريس إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب تهدف إلى نشر مراقبين دوليين من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أكد أن فرنسا وبريطانيا تمارسان نهجا مدمرا غير بناء وبعيدا عن الواقع لحل الأزمة في سورية من خلال تقديم مشاريع قرارات ضد سورية في مجلس الأمن هدفها مهاجمة عملية التسوية السياسية وتأخير آفاق حل الأزمة.

قي سياق متصل أكدت وزارة الدفاع الروسية أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من حلب سمحت فعليا بفصل “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين وأنقذت حياة عشرات آلاف المدنيين.