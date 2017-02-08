تشوركين: التطورات في سورية تجاوزت فكرة إنشاء ما يسمى “المناطق الآمنة”

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن التطورات الأخيرة في سورية تجاوزت فكرة إنشاء ما يسمى “المناطق الآمنة”.

وقال تشوركين في تصريح له اليوم إن “البدء بتنظيم نوع من المناطق الآمنة وحتى لو كان بصورة صحيحة من وجهة نظر القانون الدولي ومن خلال مشاورات مع الحكومة السورية سيصرف الانتباه والجهد والمال عن المهمات المهمة المتعلقة بعودة المهجرين إلى منازلهم وبتوفير حياة طبيعية لهم” مؤكدا أن عودة المهجرين يمكن أن تشكل دفعا إضافيا لعملية تسوية سياسية للازمة في سورية.

ودعا الكرملين أواخر الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دراسة كل العواقب المحتملة الناجمة عن إقامة “مناطق آمنة” في سورية لافتا إلى أن واشنطن لم تنسق مع موسكو أي خطط بهذا الشأن.