تشوركين: روسيا ساعدت على إجلاء نحو 7 آلاف مدني في حلب

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين 13 كانون الأول أن روسيا ساعدت على إجلاء نحو 7 آلاف مدني في حلب.

وقال المندوب الروسي، في معرض رده على ما جاء في كلمات مندوبي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي هاجموا فيها روسيا والحكومة السورية، مبينا أن هذه الدول الثلاث هي سبب ظهور تنظيم “داعش” بسبب تدخلها في سورية والعراق، ودورها في تصعيد الأزمة السورية التي أدت إلى التبعات الصعبة حاليا.

وتطرق تشوركين إلى مداخلة المندوبة الأمريكية، سامانثا باور التي قال إنها ركزت على المنطلق الأخلاقي متناسية دور الولايات المتحدة في بروز الإرهاب.

وأضاف أن ما يدور من أنباء حول تصفية الجيش السوري لمدنيين في حلب عارية عن الصحة