تشوركين: روسيا ستصوت ضد مشروع القرار كندي حول سورية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين 9 كانون الأول أن موسكو ستصوت ضد مشروع القرار الذي قدمته كندا حول سورية.

وقال تشوركين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مشروع القرار الكندي المطروح للتصويت فيه عيوب كثيرة، مضيفا أنه لا يحتوي على وقف الأعمال القتالية من قبل الإرهابيين.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تدعو لاستئناف المحادثات السورية وتعول على دور أممي أكثر نشاطا مؤكدا أن ” موسكو تعمل مع واشنطن على حل في سورية يرضي الجميع”.