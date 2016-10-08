تشوركين: روسيا قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار بديل للمشروع الفرنسي حول سورية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اليوم أن روسيا قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بديلا عن مشروع القرار الفرنسي حول سورية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أكد أمس أن مشروع القرار الفرنسي حول سورية يتضمن عددا من المواقف غير المقبولة لروسيا كما أنه يسيس الجانب الإنساني بقدر كبير مشيرا إلى أن موسكو أعدت مجموعة تعديلات على المشروع ومستعدة للعمل بالوثيقة في حال أصبحت متوازنة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن تشوركين قوله للصحفيين.. إنه “بعد التصويت على مشروع القرار الفرنسي سيتم النظر في الوثيقة الروسية البديلة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا فرنسا إلى الأخذ بالتعديلات الروسية على مسودة المشروع الذى قدمته إلى مجلس الأمن حول سورية مشدداً على أنه دون هذه التعديلات ودون الفصل بين ما يسمى “المعارضة المعتدلة” والإرهابيين لا يمكن لهذا المشروع أن يسهم في تسوية الأزمة في سورية.