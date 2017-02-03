تشوركين: كييف تسعى لحل الأزمة شرق اوكرانيا بطرق عسكرية

اعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالى تشوركين أن سلطات كييف تسعى لحل الازمة شرق أوكرانيا بطرق عسكرية بدلا من البحث عن حلول وسط وتطبيع الوضع في المنطقة.

وقال تشوركين خلال اجتماع لمجلس الامن لدولي انعقد اليوم بطلب من أوكرانيا “ان السلطات الاوكرانية تشعل نار المواجهات العسكرية فى شرق البلاد لاتخاذها كذريعة للتخلي عن تطبيق اتفاقات مينسك بشأن تسوية الازمة والتي أثبتها القرار 2205 لمجلس الامن”.

وأعاد تشوركين الى الاذهان تصريحات الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو فى 22 من الشهر الماضى بأن أوكرانيا لن تقدم على أى اصلاحات سياسية خاصة بالتسوية فى شرق أوكرانيا وفق اتفاقات مينسك قبل استعادتها السيطرة الكاملة على الحدود مع روسيا.

ووصف تشوركين هذا المنطق بأنه يمثل تحريفا لمحتوى الاجراءات المتفق عليها في مينسك ومن المستحيل تطبيقه على الصعيد العملي.

من جهتها قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكى هايلى أمام مجلس الامن الدولي: “ان العقوبات الامريكية ستبقى مفروضة على روسيا حتى تعيد السيطرة الاوكرانية على شبه جزيرة القرم”.