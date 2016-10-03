تشوركين: لن نقبل بإجراءات أمريكية أحادية الجانب في سورية

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين أن موسكو لا يمكن لها أن تقبل بإجراءات أمريكية أحادية الجانب في سورية، مشيرا إلى أنه توجد فرصة لوقف الأعمال العدائية بعد إعادة التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة.

وأعلن الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تعتزم اتخاذ خطوات أحادية الجانب لتنفيذ وقف إطلاق النار في سورية. وبشأن مشروع القرار الفرنسي الذي تعتزم باريس تقديمه في مجلس الأمن، قال تشوركين خلال مؤتمر صحفي: “إذا كانت فكرة مشروع القرار هي الدفع بنا نحو وقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية (بشكل أحادي الجانب)، فإن هذا القرار لن يعمل.. سيعمل فقط في حال موافقتنا على إجراءات منسقة أشد ضد الإرهابيين، لأن وقف الأعمال العدائية لا يشمل المجموعات الإرهابية”.

وحول العملية العسكرية الروسية في سورية والوضع الميداني قال: ” جبهة النصرة هي من يقصف المدنيين في سورية، وتحاول شن هجوم في حماة وضواحي دمشق.. لولا تدخلنا في سورية لوصلت الرايات السوداء إلى دمشق”.

وأشار تشوركين إلى أن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول محاربة فكر الإرهاب والتطرف.

وأوضح المسؤول الروسي أن موسكو ترى ضرورة في إجراء تحقيق في قصف القافلة الأممية في حلب.