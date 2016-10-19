تشوركين: مجلس الأمن يعرقل بيانا روسيا بشأن حلب

أعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الأربعاء 19 تشرين الأول أن مجلس الأمن لم يمرر بيان روسيا حول حلب وفصل الإرهابيين عن «المعارضة» في سورية.

وقال تشوركين للصحفيين «أن مجلس الأمن الدولي لم يمرر مقترح روسيا حول الهدنة الإنسانية في حلب، والفصل بين المعارضة والإرهابيين في سورية».

وأضاف «بعض شركائنا أظهروا مجددا وجوههم الحقيقية، ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وأوكرانيا، طبعا، انضمت إليهم، أعاقوا تبني البيان».

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن معارضي المقترح الروسي «لا يعرفون ماذا يريدون، وأنه من الصعب إرضاؤهم».

وأبدى تشوركين استغرابه من موقف الدول الأربعة من المقترح الروسي، وقال «لم يعجبهم وحسب».