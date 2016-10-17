تشوركين: وقف إطلاق نار دائم في حلب مشروط بخروج إرهابيي “النصرة” منها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين أن إعلان وقف إطلاق نار دائم في حلب ممكن حال أخرج إرهابيو “جبهة النصرة” من المناطق الشرقية للمدينة.

وقال تشوريكن خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين 17 تشرين الأول، في نيويورك: إن “مسلحي النصرة رفضوا مقترح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (حول تقديم الضمانات لخروجهم من أحياء حلب الشرقية)”، مضيفا أنهم يرفضون أي مقترح آخر.

تصريحات تشورين جاءت تعقيبا على أقوال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في وقت سابق من الاثنين، بأن الولايات المتحدة تعتبر قرار السلطات الروسية والسورية وقف الغارات على شرق حلب خطوة جيدة ولكنها متأخرة.