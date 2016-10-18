تشوركين: وقف الأعمال القتالية في حلب ممكناً لكن بشروط

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن إعلان وقف دائم للاعمال القتالية في حلب سيكون ممكناً في حال تم إخراج ارهابيي “جبهة النصرة” من المناطق الشرقية للمدينة.

ويتخذ الإرهابيون فى الاحياء الشرقية من حلب المدنيين دروعا بشرية ويمنعون خروجهم عبر الممرات الآمنة التي فتحتها الحكومة السورية كما أنهم يعوقون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن تشوريكن قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك: إن “إرهابيي النصرة رفضوا مقترح المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا حول تقديم الضمانات لخروجهم من أحياء حلب الشرقية” مضيفا.. “أنهم يرفضون أي مقترح آخر”.

وجاءت تصريحات تشوركين تعقيباً على تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر الذي اعتبر أن التهدئة التي تم الإعلان عنها في حلب “خطوة جيدة ولكنها متأخرة”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تهدئة إنسانية في حلب يوم الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء لمرور المدنيين واجلاء المرضى والمصابين.