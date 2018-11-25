تشيبا: الاعتداء بالكلور على حلب يؤكد استخدام الإرهابيين للكيماوي فيما سبق

أعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، الكسي تشيبا، أن اعتداء التنظيمات الإرهابية على الأحياء السكنية في حلب بالغازات السامة يؤكد بما لا يقبل الشك وجود أسلحة كيميائية لدى الإرهابيين، ويدل مرة أخرى على أن الاستفزازات من هذا القبيل التي وقعت سابقا كانت من افتعال وتنظيم المجموعات الإرهابية.

وذكر بأنه يجب التحقق من ضلوع عناصر ما يسمى “الخوذ البيضاء” في تنظيم هذا الهجوم، علما بأنهم متورطون في تنسيق نشاط الإرهابيين تقديم استشارات لهم حول كيفية استخدام هذه الأسلحة.

كما لفت إلى أن هذا التنظيم تورط سابقا في أحداث من هذا القبيل في سورية، ومن الواضح تورطه في هذه الأحداث اليوم.

البرلماني الروسي شدد على أنه يجب القضاء على جميع الإرهابيين بغض النظر عن وجودهم داخل مناطق خفض التوتر أو خارجها، مؤكدا وجوب إنزال العقاب اللازم بجميع الإرهابيين دون استثناء.