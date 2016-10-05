تشيجوف: واشنطن عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها حول الأزمة في سورية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن جوهر الخلافات بين موسكو وواشنطن حول الأزمة في سورية يكمن في فشل واشنطن بالوفاء في التزاماتها وتحديد ماهية ما تسميه “معارضة معتدلة”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تشيجوف قوله في تصريحات صحفية اليوم “إن روسيا والولايات المتحدة تمكنتا رغم كل الصعوبات التي تحيط بالأزمة في سورية من التوصل إلى اتفاق حول عدد كبير من المسائل والتوقيع على حزمة اتفاقات مشتركة لكن الولايات المتحدة لسبب ما بدأت بالتردد”، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية “نشرت الوثائق واليوم باتت الاتفاقات معروفة للجميع”.

واعتبر تشيجوف أن واشنطن تقف عن قصد أو بغير قصد عاجزة عن الوفاء بالالتزامات التي أخذها على عاتقه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأهم من تلك الالتزامات هو فصل من تسميها واشنطن “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين.

وتماطل الولايات المتحدة منذ اشهر طويلة بالوفاء بوعودها فصل من تسميهم “معارضة معتدلة” عن الإرهابيين في سورية حيث دعمت على مدى سنوات الحرب التي تشن على سورية التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها بالمال والسلاح.

وبين تشيجوف أن آخر ما سمعته موسكو من واشنطن بهذا الشأن هو أن “فصائل “المعارضة” يجب أن تقرر بنفسها انتماءاتها معتبراً أن هذا الموقف غير جاد وغير مناسب نظرا للأوضاع الحالية في حلب”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الأول وقف المباحثات مع روسيا حول سورية فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن البعض في الولايات المتحدة سعى منذ بداية المحادثات الروسية الأمريكية حول سورية إلى افشال الاتفاق بين الجانبين لكنه شدد على أن بلاده ستواصل جهودها في مسار الحل السياسي في سورية.

كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تحاول تحميل روسيا مسؤولية عدم قدرتها على تطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي وتحاول القاء تبعة فشلها على غيرها.