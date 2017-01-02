تشيكيا ترحب باتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية

رحبت وزارة الخارجية التشيكية باتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وبقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2336 الصادر بهذا الخصوص.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم.. إن “هذه المبادرة تفهمها على أنها مساهمة في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 الصادر في عام 2015 وأنها تعبر وبشكل مشترك مع الاتحاد الاوروبي عن دعمها لإحياء

المحادثات السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وكانت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أعلنت يوم السبت الماضي ترحيب الاتحاد بإعلان وقف الأعمال القتالية في سورية ونوايا إجراء محادثات في أستانا بهدف دفع عملية الحل

السياسي للأزمة.

وبدأ منتصف ليلة 30 الشهر الماضي سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية تنفيذاً لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.