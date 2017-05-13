تشيلسي بطل البريميرليج للمرة السادسة في تاريخه

أحرز تشيلسي لقبه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه وست بروميتش ألبيون 1-0 الجمعة في المرحلة 37 قبل الأخيرة من “البريميرليغ”.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز الثمين للاعبه البلجيكي ميتشي باتشواي الذي سجل الهدف الوحيد في (د.82).

وكان تشيلسي بحاجة للفوز على وست بروميتش من أجل ضمان الفوز باللقب بغض النظر عن مباراة مطارده توتنهام المقبلة أمام مانشستر يونايتد مساء الأحد، ليرفع رصيده إلى 87 نقطة من 36 مباراة، مقابل 77 من 35 لمطارده توتنهام.

في المقابل تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 45 في المركز الثامن.

وفاز النادي المنتمي لغرب لندن باللقب الإنجليزي 6 مرات منها خمس مرات في آخر 13 موسما.

ويخوض تشيلسي مواجهته الأخيرة في الموسم على ملعبه “ستامفورد بريدج” ضد سندرلاند الهابط إلى الدرجة الأولى.