تشيلسي يحسم صفقة أوليفييه جيرو

أكدت مصادر صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي اتفق على إتمام صفقته التي خطط لإنجازها بشكل عاجل قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوي.

وحسب ما نقلته صحيفة الجارديان، فقد اتفق نادي تشيلسي على التعاقد مع مهاجم آرسنال أوليفييه جيرو مقابل 18 مليون جنيه إسترليني ضمن خطة “الجانرز” لاستكمال انتقال لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الجابوني أوباميانج.

الاتفاق تم بعد محادثات استمرت ليوم كامل، حيث يستعد جيرو للانتقال إلى الجار اللندني، بعد أن تمكن البلوز من تحقيق انفراجة في المفاوضات حول المهاجم الفرنسي.

وبإمكان آرسنال الآن التوقيع مع أوباميانج، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى لندن، لاستكمال تفاصيل انتقاله، في مقابل رحيل ميشي باتشواي، لاعب البلوز، إلى دورتموند، لتعويض رحيل النجم الجابوني.