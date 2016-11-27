تشيلسي يستعيد صدارة البيريميرليغ ويلحق اول خسارة بتوتنهام

ألحق تشيلسي الخسارة الأولى بجاره اللندني توتنهام 2-1هذا الموسم واستعاد صدارة ترتيب البريميرليغ بعد أن خسرها لساعات لمصلحة مانشستر سيتي أولا ثم ليفربول.

ورفع تشيلسي رصيده الى 31 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على ليفربول ومانشستر سيتي، ثم يأتي ارسنال رابعا وله 25 نقطة قبل مباراته غدا مع ضيفه بورنموث.

ونجح تشيلسي في تحقيق فوزه السابع على التوالي منذ أيلول الماضي، في حين أكمل توتنهام أسبوعا أسود بعد خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا وتعرضه لخسارته الأولى هذا الموسم بعد 6 انتصارات ومثلها من التعادلات.

وبدأ توتنهام المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بهدف رائع لصانع ألعابه الدنماركي كريستيان أريكسن في (د.11).

لكن تشيلسي دخل أجواء المباراة تدريجيا وأدرك التعادل بهدف رائع أيضا لمهاجمه الإسباني بدرو الذي أطلق كرة لولبية بعيدا عن متناول الحارس الفرنسي هوغو لوريس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني، قام الإسباني دييغو كوستا بمجهود فردي لافت ومرر كرة باتجاه النيجيري فيكتور موزيس الذي تابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة في (د.52).