تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه ساوثهامبتون 4-2، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

أحرز رباعية تشيلسي، البلجيكي إدين هازارد في (د.5) و المدافع جاري كاهيل في (د.45) الإسباني دييجو كوستا بإحرازه هدفين في (د.58 و89)، بينما سجل ثنائية ساوثهامبتون الإسباني أوريول روميو فيدال في (د.25)، والمدافع ريان بيرتراند في (د.90+4).

ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 78 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام الذي يلتقي غدا الأربعاء مع مضيفه كريستال بالاس ، وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة ليبقى في المركز التاسع.

واستعاد تشيلسي توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين ، محققا فوزه الرابع والعشرين مقابل 3 تعادلات و5 هزائم.