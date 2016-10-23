تشيلسي يكرم مورينهو ومانشستر يونايتد برباعية نظيفة

أكرم تشيلسي ضيافة مدربه السابق جوزيه مورينيو بتغلبه على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 يوم الأحد على ملعب “ستامفورد بريدج” في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف تشيلسي كل من بيدرو رودريجيز (1) وجاري كاهيل (21) وإيدن هازارد (62) ونجولو كانتي (70).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الرابع لكن بفارق نقطة واحد عن ثلاثي المقدمة مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول، أما مانشستر يونايتد فتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع.

وعاد مورينيو مدرب يونايتد إلى ملعب “ستامفورد بريدج” للمرة الأولى منذ إقالته من تدريب تشيلسي الموسم الماضي، وتلقى ترحيبا خاصا من جمهور الـ”بلوز” رغم حساسية المباراة، إلا أن اللاعبين كان لهم رأي مغاير، فلقنوا مدربهم السابق درسا في فنون اللعبة خاصة في الشوط الأول.