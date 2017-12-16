تشييع الشهداء الفلسطينيون الأربعة الذين ارتقوا أمس برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

شيع الفلسطينيون اليوم شهداءهم الأربعة الذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مظاهرات الغضب ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن المئات من الفلسطينيين شاركوا في تشييع الشهيد محمد أمين محمود عقل في مسقط رأسه في بلدة بيت أولا غرب مدينة الخليل حيث رفع المشاركون في التشييع الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات مطالبة برص الصفوف والتوحد للدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها.

وندد المشاركون بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الأطفال والنساء والشيوخ ودعوا دول العالم الى الوقوف لجانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة.

واستشهد عقل البالغ من العمر 18 عاما جراء اصابته برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالى فى الضفة الغربية بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

كما شيع المئات من أهالي القدس المحتلة اليوم جثمان الشهيد باسل مصطفى إبراهيم من سكان بلدة عناتا إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة شمال شرق المدينة.

وجاب موكب التشييع شوارع البلدة رفع فيه المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات وطنية نصرة للقدس.

وكان الشهيد ابراهيم ارتقى مساء أمس متأثرا بإصابته برصاصة قاتلة من قوات الاحتلال خلال مواجهات جمعة الغضب الثانية تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي قطاع غزة شيع الآلاف من الفلسطينيين جثماني الشهيدين إبراهيم أبو ثريا وياسر سكر اللذين ارتقيا أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات شرق غزة.

والشاب ابو ثريا البالغ من العمر 29 عاما وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة استشهد اثر اصابته برصاصة فى الرأس شرق قطاع غزة بينما استشهد سكر البالغ من العمر 22 عاما جراء اصابته بعيار نارى فى الرأس أيضا خلال المواجهات التي شهدها القطاع.

من جهة ثانية قمعت قوات الاحتلال اليوم مسيرة خرجت في مدينة بيت لحم للتنديد بإعلان ترامب حول القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه المشاركين ما أدى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ومن جانب آخر أكدت حركة فتح أنها ستواصل الفعاليات الشعبية المنددة بإعلان ترامب حول القدس.

ودعت الحركة في بيان صحفي اليوم الى اغلاق الطرق الالتفافية في وجه المستوطنين يومي الإثنين والخميس القادمين وشددت على ضرورة التظاهر في مسيرات احتجاج وغضب عارمة باتجاه بوابات القدس تزامنا مع وصول نائب الرئيس الامريكي إلى كيان الاحتلال يوم الاربعاء القادم.

وأعلنت الحركة اعتبار يوم الجمعة القادم يوم غضب فلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا وتنديدا بالإعلان الأمريكي الجائر.