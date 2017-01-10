تشييع جثمان الرئيس الإيراني السابق رفسنجاني في طهران

بدأت في طهران صباح اليوم مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأقام قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثمان الراحل رفسنجاني في باحة جامعة طهران.

وشارك في مراسم التشييع الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكبار قادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وأئمة الجمعة في كل أنحاء إيران والوزراء ومساعدو رئيس الجمهورية ومسؤولو المحافظات.

كما شارك أيضا السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود وسفراء الدول الأجنبية المعتمدون في طهران وسفراء إيران في الخارج وبعض مسؤولي الدول.

واحتشد أبناء الشعب الإيراني منذ ساعات الصباح الأولى في باحة جامعة طهران والشوارع المؤدية إلى الجامعة للمشاركة في مراسم التشييع.

وحمل المشاركون في المراسم صور الراحل رفسنجاني إلى جانب صور الراحل اية الله الخميني وقائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية.

وسيتم نقل جثمان الفقيد من جامعة طهران إلى ساحة محطة القطار راه آهن ومنها سينقل إلى مثواه الأخير حيث يوارى الثرى بجوار قائد الثورة الإيرانية الراحل الخميني جنوب العاصمة طهران.