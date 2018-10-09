تشييع جثمان الفنانة الراحلة دينا هارون إلى مثواها الأخير باللاذقية

شيع جثمان الفنانة الراحلة دينا هارون التي غيبها الموت أمس من جامع الزوزو إلى مثواها الأخير في مقبرة المغربي بمدينة اللاذقية بعد ظهر اليوم.

وكانت الراحلة هارون عانت نتيجة عارض صحي ألم بها نقلت على اثره إلى مشفى في اللاذقية لتجرى لها عملية جراحية ودخلت بعدها إلى العناية المشددة بعد عجزها عن التنفس لإصابتها ببعض الإنتانات في رئتيها ثم نقلت الى مشفى الأسد الجامعي بدمشق حيث فارقت الحياة.

رئيس فرع نقابة الفنانين في اللاذقية الفنان حسين عباس قدم باسم فناني المحافظة التعازي لذوي الراحلة، مشيرا في تصريح له إلى أن “الوسط الفني خسر انسانة محبة وصدم برحيلها المبكر”.

شاركت الفنانة الراحلة في عشرات المسلسلات بالدراما السورية بدءاً من عام 2000 منها بطولة عدد من أجزاء سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة وأعمال أخرى مثل أشواك ناعمة وتعب المشوار.