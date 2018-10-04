تشي تيه بوك: معجبون في كوريا الديمقراطية بصمود الشعب السوري وقيادته

ضمن زيارة الوفد السوري إلى كوريا الديمقراطية، بحث وفد مجلس الشعب مع رئيس مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية (تشي تيه بوك) اليوم سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد (تشي تيه بوك) إعجاب بلاده بالصمود الكبير للشعب السوري وقيادته في وجه الحرب الشرسة على سورية داعياً إلى تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين المتجذرة منذ زمن بفضل قيادتيهما.

من جهته عبر نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور عن تقدير السوريين للشعب الكوري الصديق وقيادته لمواقفهم الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب لافتا إلى أن زيارة الوفد السوري تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين ولا سيما البرلمانية منها.

وفي سياق آخر زار الوفد السوري قصر كوسوسان للشمس وألقو التحية على جثماني الزعيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ ايل.

كما زار الوفد مصنع بيونغ يانغ للغزل والنسيج وقصر التلاميذ.

رافق الوفد السفير السوري بكوريا الديمقراطية الدكتور تمام سليمان.