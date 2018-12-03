تصديق نتائج انتخابات مكاتب غرف الصناعة في خمس محافظات

صدقت وزارة الصناعة اليوم نتائج انتخابات مكاتب غرف الصناعة في محافظات حلب ودمشق وريفها وحماة وحمص.

وجرى خلال الأسبوع الماضي انتخاب رئيس مجلس إدارة ونائبين لرئيس المجلس وأمين سر وخازن وعضوي مكتب في كل غرفة حيث فاز في انتخابات مجالس الإدارة لغرف الصناعة فارس الشهابي لحلب وسامر الدبس لدمشق وريفها وزياد عربو لحماة ولبيب الإخوان رئيسا لغرفة صناعة حمص.

وكانت وزارة الصناعة صدقت في الـ 22 من الشهر الماضي نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف التي جرت خلال شهر تشرين الأول الماضي وطلبت من المجالس انتخاب مكاتبها.